Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor

Ümit ve genç milli judocular, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyor.





Samsun TOHM'da ümit ve genç kategorilerinde 42 milli judocu, ortak kampta antrenmanlarını sürdürüyor.





Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, AA muhabirine, Samsun'daki ortak kampta milli takım sporcularının beraber antrenman yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Kampın 19 Temmuz'a kadar süreceğini belirten Sandal, "Kampımızın amacı genç milli takımımızı Macaristan'ın Paks kentinde yapılacak Avrupa Kupası'na, ümit milli takımımızı da Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) hazırlamak." dedi.





EYOF ile Avrupa Kupası'na beşer sporcuyla katılacaklarını dile getiren Sandal, "Her biri birbirinden değerli, farklı özelliklere sahip sporcularımız, hepsine güveniyoruz, hepsinden madalya bekliyoruz. Madalya alan sporcularımızla Dünya Judo Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na devam edeceğiz." diye konuştu.



