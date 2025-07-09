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Kopenhag, Hırvat kaleci Dominik Kotarski'yi renklerine bağladı.

Danimarka temsilcisi Kopenhag, yeni file bekçisini Yunanistan'da buldu. Paok'ta forma giyen Dominik Kotarski, artık Kopenhag için mücadele edecek.

calendar 09 Temmuz 2025 09:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kopenhag, Hırvat kaleci Dominik Kotarski'yi renklerine bağladı.
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Kopenhag yeni kalecisini Yunanistan'da buldu.

Danimarka ekibi, Paok'tan kaleci Dominik Kotarski'yi 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığını resmen açıkladı.

DINAMO ZAGREB ALTYAPISI

25 yaşındaki Hırvat file bekçisi kariyerine, futbol dünyasına pek çok yıldız kazandıran Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Ajax ve Paok gibi önemli takımların da formasını giyen Kotarski'nin yeni durağı Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

GALATASARAY'A KARŞI İYİ PERFORMANS 

Geçtiğimiz sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasındaki Galatasaray'ın Paok'u 3-1 mağlup ettiği maçta yediği 3 gole rağmen göz dolduran Dominik Kotarski, izleyenlerin ilgisini çekmişti.


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