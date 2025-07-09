Kopenhag, Hırvat kaleci Dominik Kotarski'yi renklerine bağladı.

Kopenhag yeni kalecisini Yunanistan'da buldu.



Danimarka ekibi, Paok'tan kaleci Dominik Kotarski'yi 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığını resmen açıkladı.



DINAMO ZAGREB ALTYAPISI



25 yaşındaki Hırvat file bekçisi kariyerine, futbol dünyasına pek çok yıldız kazandıran Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Ajax ve Paok gibi önemli takımların da formasını giyen Kotarski'nin yeni durağı Danimarka ekibi Kopenhag oldu.



GALATASARAY'A KARŞI İYİ PERFORMANS



Geçtiğimiz sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasındaki Galatasaray'ın Paok'u 3-1 mağlup ettiği maçta yediği 3 gole rağmen göz dolduran Dominik Kotarski, izleyenlerin ilgisini çekmişti.





