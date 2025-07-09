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Galatasaray'dan kaleye Japon hamlesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızıların gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi.

calendar 09 Temmuz 2025 09:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan kaleye Japon hamlesi!
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Fernando Muslera'nın gidişinden sonra 14 senelik boşluğu doldurmakta güçlük çeken Galatasaray, çok sayıda isimle temasta bulunuyor.

Uzun süre listenin ilk sırasında bulunan Chelsea'nin kalecisi Petrovic'te bir türlü mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar alternatif isimlere yöneldi. Perri ve Sommer ile de görüşen Galatasaray'ın asıl gönlünde yatan Aslan ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Parma'nın geçen sezon Belçika ekibi St. Truiden'den 8.2 milyon Euro'ya transfer ettiği 22 yaşındaki Zion Suzuki için harekete geçti.


20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

Uzun boyu ile dikkat çeken genç kaleciyi isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu transfere ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Avrupa'nın önemli liglerinden de talipleri bulunan Suzuki için 20 milyon Euro'yu gözden çıkartan yönetim, Muslera gibi uzun yıllar kaleyi koruyabileceğini düşünüyor.

Ancak futbolcuya Avrupa'nın önemli liglerinden talipler olduğu ve Galatasaray'ın işinin zor olduğu öğrenildi. Bu yüzden elini çabuk tutmak isteyen yönetim, Suzuki ile anlaşırsa Petrovic'i beklemeyecek. 

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