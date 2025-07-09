Boston Celtics genel menajeri Brad Stevens, yeni transfer edilen guard Anfernee Simons için övgü dolu açıklamalarda bulundu.Jrue Holiday'nin Portland Trail Blazers'a gönderildiği takasta takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu için," ifadelerini kullandı.NBA'in ikinci maaş sınırı (second apron) kuralları nedeniyle bu hamlenin zorunlu olduğunu söyleyen Stevens, Simons'un skor üretme ve zor şutları sokma becerisinin elit düzeyde olduğunu belirtti:%38.1 üçlük isabetiyle kariyerini sürdüren Simons, Holiday ve Kristaps Porzingis'in ayrılığı sonrası Boston'un hücum hattına dinamizm katması beklenen isimlerden. Jayson Tatum'un sezon başında forma giyemeyeceği düşünüldüğünde, Simons'un skorer yapısının kritik olacağı değerlendiriliyor.Stevens,diyerek onun gelişime açık olduğunu belirtti. Jaylen Brown'ın liderliği üstleneceği süreçte Simons'un yükü hafifletmesi planlanıyor.NBA'in ikinci apron cezalarının zor kararlar aldırdığını itiraf eden Stevens,dedi. Ancak Georges Niang ve Luka Garza gibi eklemelerle birlikte takımın hâlâ rekabetçi kalacağını vurguladı.iyerek net bir mesaj verdi.