Barış Alper yerine Kingsley Coman!

Galatasaray yönetimi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gitmesi muhtemel olan futbolcular yerine de yeni seçenekler araştırıyor.
Barış Alper Yılmaz'ı Inter'in istediği medyaya yansımıştı. Barış'ın satılması durumunda Galatasaray, oyuncunun yerini Kingsley Coman ile doldurmayı planlıyor.
25-30 MİLYON EURO
Fransız futbolcunun İngiltere'den de pek çok talibi bulunuyor. Kingsley Coman için Bayern Münih'in istediği bonservis ücreti 25-30 milyon Euro bandında. Barış'tan hedeflenen paralar kazanılırsa sarı-kırmızılı yönetim Coman için hamlesini yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Kingsley Coman geçtiğimiz sezonda Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkarken 9 gol atıp 6 asist kaydetti.
Barış Alper Yılmaz'ı Inter'in istediği medyaya yansımıştı. Barış'ın satılması durumunda Galatasaray, oyuncunun yerini Kingsley Coman ile doldurmayı planlıyor.
25-30 MİLYON EURO
Fransız futbolcunun İngiltere'den de pek çok talibi bulunuyor. Kingsley Coman için Bayern Münih'in istediği bonservis ücreti 25-30 milyon Euro bandında. Barış'tan hedeflenen paralar kazanılırsa sarı-kırmızılı yönetim Coman için hamlesini yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Kingsley Coman geçtiğimiz sezonda Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkarken 9 gol atıp 6 asist kaydetti.