Ardıçlı Gölü'nde kanoculara eğitim

"DURGUN SUDA TEMEL EĞİTİM VERİYORUZ"

Erzincan'da kano sporcuları, temel eğitimlerini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Ardıçlı Gölü'nde alırken, uygulamayı Karasu Nehri'nde yapıyor. Antrenör Muhammed Baltacı, "Gölün durgun suyunda temel eğitim veriyoruz. Durgun suda öğrendiğimiz teknikleri akarsuda uyguluyoruz" dedi.Erzincanlı kano sporcuları Rize'de yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Slalom ve Kayak Kross Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Muhammed Baltacı eşliğinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nde temel eğitimi alan sporcular, öğrendiklerini Karasu Nehri'nin Erzincan-Kemah bölümünde uyguluyor. Sporcular, nehrin coşkun suyunda zamana karşı mücadele ediyor.Kano sporunun Erzincan için yeni olduğunu belirten antrenör Muhammed Baltacı,diye konuştu.Erzincan'ın doğasının kano sporu için uygun olduğunu belirten Baltacı, göl ve akarsuların kendilerine doğal çalışma alanı oluşturduğunu ifade etti.Amatör olarak başladığı kano sporunda profesyonel hale geldiğini belirten Yusuf Emir Duman,dedi.Kano sporunun adrenalin dolu bir branş olduğunu belirten sporcu Mevlit Koç, hocasının okulda yaptığı tanıtımla bu sporla tanıştığını söyledi.