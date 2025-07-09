Houston Rockets'ın yıldız ismi Kevin Durant, Brooklyn Nets'te geçirdiği dönemi samimi bir şekilde değerlendirdi.
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve efsane oyuncu Steve Nash'in sunduğu "Mind the Game" podcast'ine konuk olan Durant, kariyerinin en keyifli ama aynı zamanda en zorlayıcı dönemlerinden biri olduğunu söyledi.
Nash'in "Brooklyn günleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Durant, kulüp içindeki düzensizliğin takımın potansiyeline ulaşmasını engellediğini belirtti. "Biz kendi içimizde rahattık ama etrafımızdaki her şey darmadağın oluyordu," diyen Durant; yönetim değişiklikleri, antrenör kararları ve oyuncuların takas taleplerinin işleri zorlaştırdığını ifade etti.
Ben Simmons'un gelişi ve organizasyondaki istikrarsızlık da Durant'ın özellikle dikkat çektiği konular arasında yer aldı. Durant, Nash'in potansiyelini tam olarak yansıtamadığını düşündüğünü belirterek, "İstediğimiz Steve Nash'i hiç tam olarak göremedik," dedi.
Tüm zorluklara rağmen Durant, Brooklyn'deki ilk sezonunu "kariyerinin en keyifli basketbol dönemlerinden biri" olarak tanımladı. Başlangıçta gösterilen kararlılığın kendisine güven verdiğini ve bu yüzden uzun vadeli sözleşme imzaladığını açıkladı.
"Gerçekten kazanmak için mücadele ettiğimize inanıyordum," diyen Durant, çekirdek oyuncu grubunun istekli olmasına rağmen organizasyonun genelinde yaşanan uyumsuzlukların başarıyı engellediğini belirtti.
Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilen Durant, "Brooklyn'de oynamayı sevdim. Ama bağlı kalan oyuncuların etrafında çok fazla şey oldu," diyerek sözlerini noktaladı.
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve efsane oyuncu Steve Nash'in sunduğu "Mind the Game" podcast'ine konuk olan Durant, kariyerinin en keyifli ama aynı zamanda en zorlayıcı dönemlerinden biri olduğunu söyledi.
Nash'in "Brooklyn günleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Durant, kulüp içindeki düzensizliğin takımın potansiyeline ulaşmasını engellediğini belirtti. "Biz kendi içimizde rahattık ama etrafımızdaki her şey darmadağın oluyordu," diyen Durant; yönetim değişiklikleri, antrenör kararları ve oyuncuların takas taleplerinin işleri zorlaştırdığını ifade etti.
Ben Simmons'un gelişi ve organizasyondaki istikrarsızlık da Durant'ın özellikle dikkat çektiği konular arasında yer aldı. Durant, Nash'in potansiyelini tam olarak yansıtamadığını düşündüğünü belirterek, "İstediğimiz Steve Nash'i hiç tam olarak göremedik," dedi.
Tüm zorluklara rağmen Durant, Brooklyn'deki ilk sezonunu "kariyerinin en keyifli basketbol dönemlerinden biri" olarak tanımladı. Başlangıçta gösterilen kararlılığın kendisine güven verdiğini ve bu yüzden uzun vadeli sözleşme imzaladığını açıkladı.
"Gerçekten kazanmak için mücadele ettiğimize inanıyordum," diyen Durant, çekirdek oyuncu grubunun istekli olmasına rağmen organizasyonun genelinde yaşanan uyumsuzlukların başarıyı engellediğini belirtti.
Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilen Durant, "Brooklyn'de oynamayı sevdim. Ama bağlı kalan oyuncuların etrafında çok fazla şey oldu," diyerek sözlerini noktaladı.