Houston Rockets'ın yıldız ismi Kevin Durant, Brooklyn Nets'te geçirdiği dönemi samimi bir şekilde değerlendirdi.Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve efsane oyuncu Steve Nash'in sunduğu "Mind the Game" podcast'ine konuk olan Durant, kariyerinin en keyifli ama aynı zamanda en zorlayıcı dönemlerinden biri olduğunu söyledi.Nash'insorusunu yanıtlayan Durant, kulüp içindeki düzensizliğin takımın potansiyeline ulaşmasını engellediğini belirtti.diyen Durant; yönetim değişiklikleri, antrenör kararları ve oyuncuların takas taleplerinin işleri zorlaştırdığını ifade etti.Ben Simmons'un gelişi ve organizasyondaki istikrarsızlık da Durant'ın özellikle dikkat çektiği konular arasında yer aldı. Durant, Nash'in potansiyelini tam olarak yansıtamadığını düşündüğünü belirterek,dedi.Tüm zorluklara rağmen Durant, Brooklyn'deki ilk sezonunuolarak tanımladı. Başlangıçta gösterilen kararlılığın kendisine güven verdiğini ve bu yüzden uzun vadeli sözleşme imzaladığını açıkladı.diyen Durant, çekirdek oyuncu grubunun istekli olmasına rağmen organizasyonun genelinde yaşanan uyumsuzlukların başarıyı engellediğini belirtti.Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilen Durant," diyerek sözlerini noktaladı.