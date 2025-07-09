- "Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak"

- "Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart"

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce 3 kez mücadele ettiği Avrupa'da bu kez kupaya ulaşmak istiyor.NAVEK Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunu kendisiyle aynı puandaki Fenerbahçe'yi ikili averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Adana Çiltar MTSK Erkek Takımı, 4. kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.Süper Lig'deki 5'inci şampiyonluğunu elde eden Adana ekibi, Türk sporcu Görkem Öçal'ın yanı sıra 2 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarak güçlü bir takım kurmayı planlıyor.Daha önce üç kez çıktığı Avrupa arenasında bir kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Adana Çiltar MTSK, kuracağı güçlü kadroyla bu kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.Kulüp Başkanı Ali Türemiş, AA muhabirine, geçen sezon lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını söyledi.İlk yarıyı lider Fenerbahçe'nin gerisinde tamamladıklarını anlatan Türemiş, ikinci yarı son maçta sarı-lacivertli takımı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.Türemiş, geçen sezonun kendileri için çok verimli geçtiğini, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve büyüklerde de Türkiye şampiyonu olduklarını dile getirdi.Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini anımsatan Türemiş, şöyle devam etti:Türemiş, gelecek sezon ligde kadın ve erkek takımlarıyla mücadele edeceklerini belirtti.Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan da ligi şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Şampiyonluğun ardından Avrupa'da mücadele etmek hakkı elde ettiklerini anlatan Atakan,değerlendirmesinde bulundu.