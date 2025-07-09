Boga'dan çağrı: 'Bırakın Trabzonspor'a gideyim'

2027'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen Nice'ten ayrılmak isteyen Jeremie Boga, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.





Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Jeremie Boga için görüşmeler sürüyor. Fildişi Sahilli yıldız, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyiyor ve kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





Ancak 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kariyerinde yeni bir meydan okuma için ayrılmak istiyor. Trabzonspor'un teklifine sıcak bakan ve kabul eden Boga, şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Oyuncunun, Nice kulübünden bu konuda anlayış göstermesini talep ettiği öğrenildi.

FATİH TEKKE ONAY VERDİ, TEKLİF YAPILDI



Trabzonspor cephesi, Boga transferi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Bordo-mavililer, en fazla 7 milyon avro seviyesine kadar çıkarken, Nice cephesi ise 2023 yılında Atalanta'dan 17,5 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan ciddi zarar etmek istemiyor ve 15 milyon avro bonservis bedelinde ısrar ediyor.





Transfer görüşmeleri Başkan Ertuğrul Doğan tarafından bizzat yürütülüyor. Teknik direktör Fatih Tekke ise Jeremie Boga'ya tam not vererek transferine onay verdi. Trabzonspor yönetimi, teklifini ilettikten sonra şimdi Nice'in geri adım atmasını bekliyor.



