09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
19:00
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Boga'dan çağrı: "Bırakın Trabzonspor'a gideyim"

Trabzonspor'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan Jeremie Boga, kulübü Nice'ten ayrılmak istiyor. Bordo-mavililerin teklifini kabul eden yıldız oyuncu, 15 milyon euro talep eden kulübünden anlayış bekliyor.

calendar 09 Temmuz 2025 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 11:56
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Boga'dan çağrı: 'Bırakın Trabzonspor'a gideyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2027'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen Nice'ten ayrılmak isteyen Jeremie Boga, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Jeremie Boga için görüşmeler sürüyor. Fildişi Sahilli yıldız, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyiyor ve kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Ancak 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kariyerinde yeni bir meydan okuma için ayrılmak istiyor. Trabzonspor'un teklifine sıcak bakan ve kabul eden Boga, şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Oyuncunun, Nice kulübünden bu konuda anlayış göstermesini talep ettiği öğrenildi.



FATİH TEKKE ONAY VERDİ, TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor cephesi, Boga transferi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Bordo-mavililer, en fazla 7 milyon avro seviyesine kadar çıkarken, Nice cephesi ise 2023 yılında Atalanta'dan 17,5 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan ciddi zarar etmek istemiyor ve 15 milyon avro bonservis bedelinde ısrar ediyor.

Transfer görüşmeleri Başkan Ertuğrul Doğan tarafından bizzat yürütülüyor. Teknik direktör Fatih Tekke ise Jeremie Boga'ya tam not vererek transferine onay verdi. Trabzonspor yönetimi, teklifini ilettikten sonra şimdi Nice'in geri adım atmasını bekliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.