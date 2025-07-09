Osayi Samuel'in ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig'e veda eden Southampton ile yollarını ayıran İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters için girişimlerini hızlandırdı.



Sarı-Lacivertliler'in, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan oyuncunun menajeriyle temasa geçip teklifte bulunduğu öğrenildi.



Sarı lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.4 milyon Euro maaş, 2 milyon Euro da imza parası önerdiği ve bu teklifle transferde Beşiktaş'ın önüne geçtiği belirtiliyor.

Tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği de gelen haberler arasında.Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.