Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: 'Kolay değil'

- "Hatayspor'da oynayan oyuncular neredeyse Hatay'ı görmemiş diyebiliriz."

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, transfer yasağı nedeniyle mevcut kadroyla lige başlayacaklarını belirterek,dedi.Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.Hazırlıkların sürdüğü merkezde AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Murat Şahin, Erzurum'un kamp yapmak için uygun bir yer olduğunu, bu sebeple burayı tercih ettiklerini söyledi.Saha ve hava koşullarının antrenman yapmaya elverişli olduğunu belirten Şahin,dedi.Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:Yeni sezona Mersin'de başlayacaklarını ifade eden Şahin,diye konuştuŞahin, kulübün transfer yasağının devam ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı: