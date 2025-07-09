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Memphis teklif etti, Fenerbahçe'yi seçti: Tarık Biberovic

NBA'den gelen teklifi reddeden Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.

calendar 09 Temmuz 2025 09:31
Fotoğraf: AA
Memphis teklif etti, Fenerbahçe'yi seçti: Tarık Biberovic
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Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic, NBA'den gelen teklifi geri çevirdi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu, Memphis Grizzlies'ın ilgisine rağmen sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

PERFORMANSI

Tarık Biberovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla 69 resmi maçta görev aldı. Parkede maç başına ortalama 21.6 dakika süre alan genç oyuncu, 10.1 sayı ve 1.6 asistlik katkı sağladı.

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