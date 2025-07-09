Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic, NBA'den gelen teklifi geri çevirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu, Memphis Grizzlies'ın ilgisine rağmen sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
PERFORMANSI
Tarık Biberovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla 69 resmi maçta görev aldı. Parkede maç başına ortalama 21.6 dakika süre alan genç oyuncu, 10.1 sayı ve 1.6 asistlik katkı sağladı.
Memphis teklif etti, Fenerbahçe'yi seçti: Tarık Biberovic
NBA'den gelen teklifi reddeden Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic, NBA'den gelen teklifi geri çevirdi.
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