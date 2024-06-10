Polonya - Türkiye: Muhtemel 11'ler

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Mert Günok; Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı; Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.Polonya'nın muhtemel ilk 11'i: Skorupski, Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Romanchuk, Zelinski, Zalewski, Szymanski; Buksa, Lewandowski.A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini yarınki rakibi Polonya karşısında yaşadı.İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 626'ıncı müsabakaya çıkacak.Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 284'ü özel 625 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 235 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 269'u deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 625 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 625 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 8'inci maçına Polonya karşısında çıkacak.Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, 4'üncü maçında berabere kaldı.Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı son 3 maçı ise kazanamadı.Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 4'üncü maçına Polonya deplasmanında çıkacak.Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.Milli Takım, yılın 2'nci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu.Türkiye, 2024'te 3'üncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.Türkiye, Polonya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.