Plaj hentbolunda Avrupa şampiyonaları Antalya'da

Plaj hentbolunda Büyükler ve 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, 3 Temmuz'da Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başlayacak.18 takımın mücadele edeceği organizasyon 6'şarlı 3 grupta oynanacak.Kadınlarda milli takım, İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda karşılaşırken erkeklerde ay-yıldızlılar, Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belli olacak.