PFDK'dan Gökhan Töre itirazına ret yanıtı geldi!

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, son toplantıda almış olduğu kararları açıkladı.



PFDK, Yeni Malatyaspor'un Gökhan Töre'nin kırmızı kartına yaptığı itirazı reddetti.



TFF ilgili karar için yaptığı açıklamada; "BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN TÖRE hakkında, kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, karar verildi." yazdı.





