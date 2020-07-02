PFDK'dan Gökhan Töre itirazına ret yanıtı geldi!

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, son toplantıda almış olduğu kararları açıkladı.

Haber; TFF, Fotoğraf; AA
PFDK'dan Gökhan Töre itirazına ret yanıtı geldi!
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02 Temmuz 2020 19:56
TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, son toplantıda almış olduğu kararları açıkladı.

PFDK, Yeni Malatyaspor'un Gökhan Töre'nin kırmızı kartına yaptığı itirazı reddetti. 

TFF ilgili karar için yaptığı açıklamada; "BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN TÖRE hakkında, kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, karar verildi." yazdı. 




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