Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 4-2'lik skorla kazandı.



Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram attı. İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.



Pendikspor'da 2 gol atan Brezilyalı stoper Welinton, Erencan'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.



Bu sonucun ardından Pendikspor, 10 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.



Pendikspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, hafta arasında ise yarıda kalan ve ertelenen maçta Samsunspor deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.



30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0



40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1



45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lusamba'nın arka direğe doğru ortasında topa iyi yükselen Welinton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.



82. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Duhaney'in savunma arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emir Kaan Gültekin'in aşırtma vuruşunda, kaleci Erdem'i geçen topu çizgi önünde Berkay Sülüngöz kornere gönderdi.



83. dakikada Pendikspor 3 farklı üstünlük yakaladı. Thuram'ın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurduğu top direkten döndü. Topu takip eden Thuram, yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ofsayt kararı verilen pozisyonda VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 4-1.



89. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Kubilay'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rroca'nın uzak köşeye doğru vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.



Karşılaşma Pendikspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Imbula), Ali Yaşar (Dk. 83 Kubilay Köylü), Muammer Sarıkaya (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Loshaj, Rroca, Ndao, Jackson (Dk. 46 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Dk. 75 Thuram), Halil Akbunar (Dk. 75 Gökcan Kaya), Çekici (Dk. 69 Vukovic), Erencan Yardımcı (Dk. 69 Görkem Bitin)



Goller: Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 ve Dk. 60 Welinton, Dk. 83 Thuram (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 40 Ndao, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Muammer Sarıkaya, 90+5 Rroca (İstanbulspor), Dk. 63 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Thuram, 90+3 Görkem Bitin (Siltaş Yapı Pendikspor)



