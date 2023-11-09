Paul Onuachu, şimdiden Maxi Gomez'i geçebilir

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Bordo-mavili formayı giydiği 7 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı.
GOMEZ'İ YAKALAYACAK
29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Maxi Gomez'i yakalayacak.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını geçirdiği Belçika ekibi Genk'te 19 maçta 16 gol atan Onuachu, ardından transfer olduğu İngiliz ekibi Southampton'da 11 maçta sessiz kalmıştı.
GOMEZ'İ YAKALAYACAK
29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Maxi Gomez'i yakalayacak.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını geçirdiği Belçika ekibi Genk'te 19 maçta 16 gol atan Onuachu, ardından transfer olduğu İngiliz ekibi Southampton'da 11 maçta sessiz kalmıştı.