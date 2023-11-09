Paul Onuachu, şimdiden Maxi Gomez'i geçebilir

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, bordo-mavili formayla bir kez daha ağları sarsması durumunda geçtiğimiz sezon boyunca toplamda 5 gol atan Uruguaylı forvet Maxi Gomez'i yakalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Paul Onuachu, şimdiden Maxi Gomez'i geçebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 11:29
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Bordo-mavili formayı giydiği 7 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

GOMEZ'İ YAKALAYACAK

29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Maxi Gomez'i yakalayacak.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını geçirdiği Belçika ekibi Genk'te 19 maçta 16 gol atan Onuachu, ardından transfer olduğu İngiliz ekibi Southampton'da 11 maçta sessiz kalmıştı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery