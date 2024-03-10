Panathinaikos, play-off'a galibiyetle başladı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Panathinaikos deplasmanda Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.

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Panathinaikos, play-off'a galibiyetle başladı
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10 Mart 2024 23:29
Son güncelleme 10 Mart 2024 23:50
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 3-1 kazanırken goller; 41. dakikada Anastaisos Bakasetas, 45+4 ve 70. dakikada ise Fotis Ioannidis'ten geldi.

Olympiakos'un tek golü ise 24. dakikada Daniel Podence'den geldi.

Panathinaikos'ta forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Maçın ardından Panathinaikos puanını 59'a yükseltirken, Olympiakos 57 puanda kaldı.

Şampiyonluk Turu'nun bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde PAOK'u ağırlarken, Olympiakos deplasmanda AEK'e konuk olacak.

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