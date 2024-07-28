Ozan Tufan orta sahaya geçiyor

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Pedro Malheiro'nun transferiyle birlikte orta sahada görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan orta sahaya geçiyor
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28 Temmuz 2024 11:11
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sezonun ilk maçında asıl mevkileri ön libero ve orta saha olmasına rağmen farklı bölgelerde görevlendirdiği Batista Mendy ve Ozan Tufan'ı süreç içerisinde orijinal yerlerine döndürmesi bekleniyor.

Ruzomberok karşısında stoperde görev yapan Mendy ile sağ bekte oynayan Ozan yeni transferlerin gelmesiyle rahatladı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Ruzomberok ile oynanacak olan rövanş karşılaşmasında sağ bekte yeni transfer Pedro Malheiro'yu görevlendirerek, Ozan'ı orta sahaya çekmesi bekleniyor.

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