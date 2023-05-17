Onyekuru: 'Beşiktaş'ı yenebiliriz'

Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Onyekuru, ligde gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş'ı yenebileceklerini söyledi.
Nijeryalı kanat oyuncusu, "Zor bir maç olacak. Sıralamada bizden üstte bir takımla mücadele edeceğiz. Maça hazır olacağız. Konsantre olacağız. Maç planına sadık kaldığımız takdirde galip ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Onyekuru, ligde gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş'ı yenebileceklerini söyledi.
Nijeryalı kanat oyuncusu, "Zor bir maç olacak. Sıralamada bizden üstte bir takımla mücadele edeceğiz. Maça hazır olacağız. Konsantre olacağız. Maç planına sadık kaldığımız takdirde galip ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.