Onurcan Piri: 'Beşiktaş'a sürprizimiz var'

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor kaptanı ve kalecisi Onurcan Piri, zorlu maç öncesinde Sporx'e çok özel bir röportaj verdi. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Piri, "Biz zoru severiz, Beşiktaş'a sürprizimiz var" dedi. İşte Giresunspor kaptanının özel açıklamaları...

"BİZ ZORU SEVİYORUZ"

Geçen seneye göre kadromuzda köklü değişimler oldu. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Sayısını ben bile hatırlamıyorum. Biz Giresunspor olarak zorlukları severiz. Kaybedince ne kadar iyi oynarsanız oynayan zaten kötü oluyor. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarıyla çıkışa geçtik. Aramızdan ayrılan çok önemli oyuncular oldu. Yerine takviyeler yaptık. Bay geçtiğimiz haftayı da katarsak 3 haftalık boşlukta da çok iyi çalıştık. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızla kaynaşma ortamı oldu. 10 kişiyle oynadığımız Alanyaspor maçında inanılmaz işler yaptık. Biz, '10 kişi kaldık ama kazanabilirdik' diyoruz. Önemli olan bu. Takımı en iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz.

"BEŞİKTAŞ MAÇINA İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Beşiktaş maçı öncesinde iyi bir moral kazandık. Hakan Keleş hocamızla 3. sezonumu yaşıyorum. Hakan hocamız böyle maçlardan önce bizi rahat bırakır. Kazanacağımıza da inandırır. Bu da ekstra bir güç oluyor. Herkes kazanmak için sahaya çıkar. Çok iyi hazırlanıyoruz ve analizler yapıyoruz. Sahada en az Alanyaspor maçı kadar mücadele edeceğiz. Bunun sözünü vereyim. Biz bir mücadele takımıyız. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağız. Oyuncular bu tarz maçlara kendiliğinden konsantre oluyor. Ekstra bir motivasyon ihtiyacı duymuyoruz. Zaten motiveyiz.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA HEDEFİMİZ NET; 3 PUAN"

Beşiktaş'ın kadrosu, gücü ortada. Büyük bir takım. Maçlar 11'e 11 oynanır. Ne olacağı belli olmaz. Bir sürprizleri severiz. Onun için de mücadele ederiz. Beşiktaş maçı da öyle olacak.



Taraftarımızın önünde oynayacağız. Stadyum full olacaktır. Onların desteğiyle 3 puan almak istiyoruz.

"GİRESUNSPOR, SÜPER LİG'E YAKIŞIYOR"

Süper Lig'de en genç takımlardan biriyiz. Geniş bir kadromuz var. Takımda rekabet üst seviyede. Bu da takıma pozitif şekilde yansıyacak. Puan durumuna da yansıyacaktır. Bizim bu ligde hedeflerimiz var. Süper Lig'de kalıcı bir Giresunspor oluşturmak istiyoruz. Yönetimimiz önemli hamleler yaptı. Süper Lig'e Giresunspor çok yakışıyor. Yönetimi, takımı, taraftarıyla yakışıyoruz. Kalıcı olmak istiyoruz.

"ÇOK İYİ BİR GRUBUZ"

Hakan hocamızla hiçbir sorun yaşamadık. Çok iyi bir iletişimimiz var. Hocamız, saha içinde istediklerini almak isteyen ama bize baskı oluşturmayan bir hocamız. Bu da bizi rahatlatıyor. Kaleci departmanında çok iyi isimler var. Genç kalecilerimiz var. Çok iyi bir grubuz. Orada da rekabet sürüyor. Bu da performansları yukarı çekiyor. Rekabet için çok mutluyum. Çok değerli hocalarla çalışıyoruz.

"MUSLERA KALECİLİĞİ 10 YIL İLERİYE TAŞIDI"

Rüştü Reçber'i çok beğenirim. Onun maçlarıyla büyüdüm. Bu işi belki de onu izleyerek yapma kararı aldım. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da ülkemizde çok önemli bir isim. Muslera, geldi ve Türkiye'de kaleciliği 10 yıl ileriye taşıdı. Onu gören genç nesil Muslera gibi olmaya çalıştı. Yerli kaleciler de çok iyi. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu... Bence oynayıp da kötü performans gösteren yerli bir kaleci yok. Bu ülkemiz için de çok önemli. Şans verilen kaleciler bu şansı iyi kullanıyor diye düşünüyorum.



Eski kalecilerdenOnun maçlarıyla büyüdüm. Bu işi belki de onu izleyerek yapma kararı aldım. Galatasaray kalecisiOnu gören genç nesil Muslera gibi olmaya çalıştı. Yerli kaleciler de çok iyi.Bu ülkemiz için de çok önemli. Şans verilen kaleciler bu şansı iyi kullanıyor diye düşünüyorum.

"ERSİN ÇOK EFENDİ BİR İNSANDIR"

"FUTBOLUN DAHA HIZLI OYNANMASINI İSTİYORUZ"

VAR sebebiyle bazen oyun çok uzun durabiliyor. Takım tempo yakalıyor ve oyunda düşmeler oluyor. Türkiye'de en zor şeylerden biri hakem olmaktır. Bazen hakemler öyle bir baskı altında oluyor ki, o kararı verebilecekken VAR'a bırakmak istiyorlar. Eleştiri almamak ve yanlış karar vermek istemiyorlar. Tabii ki futbolun daha hızlı oynanması gerekiyor. Premier Lig'de bakıyorsunuz oyun durmuyor. Biz de öyle olsun isteriz. Ama hakemlerin değil, oyuncuların da bunda bir payı var. Tüm paydaşlar iş düşüyor.

Ben Giresunluyum. Taraftarımızdan her zaman destek bekliyoruz. Bizi destekliyorlar. Sezon bitene kadar da taraftarlarımızdan aynı şekilde desteği bekliyoruz. Onlar bizi daha güçlü kılıyor. İyi ki varlar.

Futbol: Aşk

Giresunspor: Aile

Hakan Keleş: Patron

Kalecilik: Delilik

Taraftar : Çılgın

İdolün : Oliver Kahn

Aile: Bağlılık

Kaleci olmasaydın: Orta saha olurdum

En çok beğendiğin müzik: Klasik müzik

En çok beğendiği film: Müslüm

Issız adada tek kalsa yanına kimi alır: Kahn, Rüştü Reçber