Olympiakos, Ziyech'ten vazgeçti

Olympiakos'un Hakim Ziyech ile ilgilendiği ve 3 nedenden ötürü vazgeçtiği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Olympiakos, Ziyech'ten vazgeçti
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03 Ocak 2025 15:07
Olympiakos, bir dönem ilgilendiği Hakim Ziyech'ten vazgeçti.

Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Olympiakos, Mendilibar'ın raporu üzerine Hakim Ziyech'ten vazgeçti. Savunmada her şeyini vermeyen bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmayacağını belirten İspanyol teknik adam, Ziyech'in alınmamasını talep etti.

MAAŞ TALEBİ VE SAĞLIK DURUMU; SORUN

Bunun yanındaki Hakim Ziyech'in 3 milyon euro'dan fazla maaş talebinin olması ve sağlık durumuyla ilgili emin olamamasının da transferden vazgeçilmesinde etkili olduğu yazıldı.

BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı. 

 
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