Olise'den Bayern'e harika başlangıç!

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michael Olise, Alman devindeki ilk 6 maçında 5 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olise'den Bayern'e harika başlangıç!
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22 Eylül 2024 16:17
Bayern Münih'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michael Olise, Alman ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Olise, Bayern Münih'te 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu, 5 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.

Bayern Münih, Olise'yi yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

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