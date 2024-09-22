Olise'den Bayern'e harika başlangıç!

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michael Olise, Alman ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.



Olise, Bayern Münih'te 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu, 5 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.



Bayern Münih, Olise'yi yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.



