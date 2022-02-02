Olimpiyatlara katılacak sporcularımızı tanıyalım: Berkin Usta

Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplini branşında mücadele verecek.



Küçük yaşlarda kayakla tanışan 22 yaşındaki Berkin, kayakçı olan babası Yahya Usta'yı örnek aldı. Katıldığı organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde eden Berkin, 10 yıldır milli takımda yer alıyor.



Türkiye'yi Pekin'de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Berkin, olimpiyatlara katılma hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.



"Olimpiyatlara katılmak benim hayalim"



Milli kayakçı Berkin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcu bir aileden geldiğini ve 2,5 yaşından beri bu sporu yaptığını söyledi.



Bu noktaya gelmek için çok emek verdiğini belirten Berkin, şunları kaydetti:



"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."



Berkin, zorluklarla karşılaştığı sırada her zaman yanında olan ailesi ve antrenörlerine de teşekkür etti.









İLGİLİ VİDEO