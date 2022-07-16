Olimpiu Morutan, Sivasspor'a gidiyor

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan için sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'dan gelen kiralama teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan, Sivasspor'a gidiyor
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16 Temmuz 2022 15:19
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ama geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

SİVASSPOR'A ONAY ÇIKTI

Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay'ın talebi doğrultusunda görüşmeler başladı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 23 yaşındaki Rumen futbolcunun kiralık gitmesine onay çıktı.

Galatasaray'da geçen sezon performansı beğenilmeyen ve sezon başı kampında da henüz bekleneni veremeyen Morutan, Sivasspor'a kiralık olarak gitmeyi kabul etti. Morutan son detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Sivasspor ödeyecek.

3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti. 



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