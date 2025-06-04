Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcunun temsil edeceği, Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı.

calendar 04 Haziran 2025 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı
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Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.

Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor.

Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.


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