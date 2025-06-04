Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.
Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor.
Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.
Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor.
Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.
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