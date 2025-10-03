03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1DA
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
0-028'
03 Ekim
Osasuna-Getafe
0-127'
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-041'
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-043'
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
0-267'

Okay Yokuşlu: "Kim oynarsa oynasın!"

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, 4-0'lik Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 03 Ekim 2025 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okay Yokuşlu: 'Kim oynarsa oynasın!'
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadeledeki 4 golden birinde imzası olan Okay Yokuşlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

"GALİP GELMEMİZ GEREKİYORDU"

"Kendi sahamızda galip gelmemiz gereken bir maçtı. O arzu ve coşkuyla başladık. Golü bulmamız da iyi oldu. Tabii ilk yarı bazen istenmedik pas hataları oldu. Bunu devre arasında da konuştuk. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Nitekim golleri de bulduk."

"KİM OYNARSA OYNASIN!"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımın, teknik ekibin yüreğine sağlık. Bu tarz maçlarda ilk golün önemi büyük. Çünkü maçın kilidini açıyorsunuz. Bu da bana nasip oldu. Takıma bu şekilde yardım ettiğim için mutlu oldum açıkçası. Tim ile ligin başından beri beraber oynadık ama geçen hafta Oulai gerçekten inanılmaz oynadı. Gerçekten çok iyi performans sergiledi. Aynı şekilde Ozan öyle, Muçi öyle. Herkes elinden geleni yapıyor. Kim oynarsa oynasın, takıma fayda sağlamaya çalışıyor. Bu da takımımız için iyi tabii ki. "
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
