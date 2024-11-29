Okan Buruk'tan transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.
Okan Buruk, "Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık. Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk. İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak. Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti." dedi.
Başarılı teknik adam, Victor Nelsson'un devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili, "Nelsson ile Metehan değişikliği sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim." diye konuştu.
TRANSFER MESAJI
Okan Buruk, Metehan Baltacı'nın final iddiası için, "Çok iyi şeyler gösterdik. Devam ettirmemiz gerekiyor. Maçın başı bu değildi ama son haftalarda önemli eksikler var. 3'lü oynamaya mecbur kalabiliyoruz. Hem Kaan hem Jakobs'un sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı. Yusuf kadroda yoktu, sakattı. Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk, maçın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AZ Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık ve Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ KATKISI VARDI"
Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Okan Buruk, "Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık. Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk. İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak. Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti." dedi.
Başarılı teknik adam, Victor Nelsson'un devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili, "Nelsson ile Metehan değişikliği sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim." diye konuştu.
TRANSFER MESAJI
Okan Buruk, Metehan Baltacı'nın final iddiası için, "Çok iyi şeyler gösterdik. Devam ettirmemiz gerekiyor. Maçın başı bu değildi ama son haftalarda önemli eksikler var. 3'lü oynamaya mecbur kalabiliyoruz. Hem Kaan hem Jakobs'un sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı. Yusuf kadroda yoktu, sakattı. Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk, maçın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AZ Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık ve Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ KATKISI VARDI"
Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.