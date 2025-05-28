27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
1-2115'
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
03:30
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
01:00
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
03:30
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
4-0
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
0-0
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
0-1
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
0-4
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
1-3

Okan Buruk'tan Kevin De Bruyne'ye veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kevin De Bruyne transferini veto etti.

calendar 28 Mayıs 2025 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Kevin De Bruyne'ye veto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kevin De Bruyne transferini veto etti.

A Spor'da Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer listesindeydi ama Okan Hoca istememiş. Sıcak bakmamış, başka nedenleri var, bildiği vardır." dedi.

Manchester City ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan Napoli'ye imza atması bekleniyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.