Okan Buruk'tan Kevin De Bruyne'ye veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kevin De Bruyne transferini veto etti.
A Spor'da Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer listesindeydi ama Okan Hoca istememiş. Sıcak bakmamış, başka nedenleri var, bildiği vardır." dedi.
Manchester City ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan Napoli'ye imza atması bekleniyor.
Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
A Spor'da Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer listesindeydi ama Okan Hoca istememiş. Sıcak bakmamış, başka nedenleri var, bildiği vardır." dedi.
Manchester City ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan Napoli'ye imza atması bekleniyor.
Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
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