Okan Buruk'tan Barış Alper ve Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivas'ta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Barış Alper ve Osimhen açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 16:16
Son güncelleme 10 Aralık 2024 16:22
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

"BARIŞ İÇİN ZAMAN VEREMİYORUM..."

Barış Alper Yılmaz'ın durumu hakkında bilgi vermesi istenen Okan Buruk "Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda...." dedi.

"OSIMHEN'DE İKİ HAFTALIK SÜRE!"

Victor Osimhen ile ilgili konuşan Okan Buruk "Victor Osimhen'de de iki haftalık süre gözüküyor. Ama bazen oyuncunun ağrı eşiğine göre değişiyor. Çok eksildik. Bir an önce oyuncuların dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Eksik gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha fazla olacağız. Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık. Hiçbir oyuncunun sakatlığını, eksikliğini istemeyiz ama bunu da kendi içimizde kapatabilecek güçteyiz." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery