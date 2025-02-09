Oğuz Aydın'dan iki maçta dört asist!

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, oynadığı son iki maçta dört asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın'dan iki maçta dört asist!
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09 Şubat 2025 16:30
Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta 22. dakikada Sebastian Szymanski'nin attığı golle öne geçti.

Fenerbahçe'de Szymanski'nin attığı golde asisti yapan isim Oğuz Aydın oldu.

Kupadaki Erzurumspor maçında üç asist yapan Oğuz Aydın, Alanyaspor maçındaki servisiyle birlikte oynadığı son iki maçta dört asist yapmış oldu.

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