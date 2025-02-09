Oğuz Aydın'dan iki maçta dört asist!

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta 22. dakikada Sebastian Szymanski'nin attığı golle öne geçti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fenerbahçe'de Szymanski'nin attığı golde asisti yapan isim Oğuz Aydın oldu.
Kupadaki Erzurumspor maçında üç asist yapan Oğuz Aydın, Alanyaspor maçındaki servisiyle birlikte oynadığı son iki maçta dört asist yapmış oldu.
Fenerbahçe'de Szymanski'nin attığı golde asisti yapan isim Oğuz Aydın oldu.
Kupadaki Erzurumspor maçında üç asist yapan Oğuz Aydın, Alanyaspor maçındaki servisiyle birlikte oynadığı son iki maçta dört asist yapmış oldu.