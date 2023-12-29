Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gidiyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin görevi bırakıyor. 20221 yılında geçtiği kırmızı-beyazlılardan ayrılma kararı alan Şahin, teknik direktörlükte en büyük hedefi için Almanya'ya gidiyor.Altyapısından yetiştiği ve 274 maç formasını giydiği Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak ve pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu devralacak.Dortmund'da koltuğu sallanan Edin Terzic de bir önceki teknik direktör Favre'nin yanında yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bu sezon 25 maçın 12'sini kazanabilen Terzic ile şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, Nuri Şahin ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Antalyaspor'dan alacağı olan parayı bırakan Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.