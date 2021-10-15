PSG, lig tarihinde en uzun yenilmezlik serisine sahip olduğu Angers karşısında üst üste 22 maçta yenilgi almadı.

Fransa'in 10. haftasında, evindeile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, penaltı golüyle 2-1 kazandı.Angers, 36. dakikada Fulgini'nin golüyle öne geçerken, PSG'nin beraberlik sayısımı 69. dakikada Mbappe'nin asistinde Danilo kaydetti. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi.PSG'de Di Maria, Marquinhos, Messi, Neymar ve Ramos gibi yıldızlar sakatlıklar ve milli takım kampından henüz dönemedikleri için kadroda yer almadı.Üst üste 8 maç kazandıktan sonra Rennes'e 2-0 yenilen PSG puanını 27 yaparken, lige iyi bir giriş yapan ve bu sezon 2. yenilgisini alan Angers ise 16 puanda kaldı.Ligue 1'in 11. haftasında PSG, Marsilya deplasmanına gidecekken, Angers ise St. Etienne deplasmanında galibiyet arayacak.