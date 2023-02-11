İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Vitality Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Marcos Senesi, 30. dakikada Bournemouth'u öne geçiren golü attı. Newcastle United, bu gole 45. dakikada Miguel Almiron ile karşılık verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 bitti.
Ligde oynadığı son 3 maçta berabere kalan Newcastle United, 41 puana yükseldi. Bournemouth, puanını 18'e çıkardı.
Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Wolves deplasmanına gidecek.
[Görsel Kaynak: Newcastle United / Twitter]
Marcos Senesi, 30. dakikada Bournemouth'u öne geçiren golü attı. Newcastle United, bu gole 45. dakikada Miguel Almiron ile karşılık verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 bitti.
Ligde oynadığı son 3 maçta berabere kalan Newcastle United, 41 puana yükseldi. Bournemouth, puanını 18'e çıkardı.
Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Wolves deplasmanına gidecek.
[Görsel Kaynak: Newcastle United / Twitter]
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ