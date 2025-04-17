NBA, 2025 sezonunun ilk tur playoff eşleşmelerine dair resmi takvimi paylaştı.



Doğu ve Batı Konferansı'ndaki sekizinci sıradaki takımlar henüz netleşmedi. Dallas Mavericks ile Memphis Grizzlies arasında oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşmasının galibi, Batı'da sekizinci sırayı alacak.



Doğu'da ise Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanacak maçın kazananı, Atlanta Hawks ile karşılaşarak son playoff bileti için mücadele edecek.



İşte 2025 NBA Playoffları 1. tur eşleşmeleri ve maç programı:



DOĞU KONFERANSI



Cleveland Cavaliers (1) - Doğu 8. Sıra Takımı



Maç: 20 Nisan, 02:00 TSİ



Maç: 23 Nisan, 02:30 TSİ



Maç: 26 Nisan, 20:00 TSİ



Maç: 28 Nisan (saat belirsiz)



5-7. Maçlar (Gerekirse): 30 Nisan, 2 Mayıs, 4 Mayıs (saatler belirsiz)



Boston Celtics (2) - Orlando Magic (7)



Maç: 20 Nisan, 22:30 TSİ



Maç: 23 Nisan, 02:00 TSİ



Maç: 25 Nisan, 02:00 TSİ



Maç: 27 Nisan, 02:00 TSİ



New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)



Maç: 19 Nisan, 01:00 TSİ



Maç: 21 Nisan, 02:30 TSİ



Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)



Maç: 27 Nisan, 20:00 TSİ



Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)



Maç: 19 Nisan, 20:00 TSİ



Maç: 22 Nisan, 02:00 TSİ



Maç: 25 Nisan, 03:00 TSİ



Maç: 27 Nisan, 04:30 TSİ



BATI KONFERANSI



Oklahoma City Thunder (1) - Batı 8. Sıra Takımı



Maç: 20 Nisan, 20:00 TSİ



Maç: 22 Nisan, 02:30 TSİ



Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)



Maç: 26 Nisan, 22:30 TSİ



Houston Rockets (2) - Golden State Warriors (7)



Maç: 20 Nisan, 04:30 TSİ



Maç: 23 Nisan, 04:30 TSİ



Maç: 26 Nisan, 03:30 TSİ



Maç: 28 Nisan, 05:00 TSİ



Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)



Maç: 19 Nisan, 03:30 TSİ



Maç: 22 Nisan, 05:00 TSİ



Maç: 25 Nisan, 04:30 TSİ



Maç: 27 Nisan, 22:30 TSİ



Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)



Maç: 19 Nisan, 22:30 TSİ



Maç: 21 Nisan, 05:00 TSİ



Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)



Maç: 26 Nisan, 01:00 TSİ



Serilerde 5., 6. ve 7. maçlar gerekirse oynanacak.



