NBA, 2025 sezonunun ilk tur playoff eşleşmelerine dair resmi takvimi paylaştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Doğu ve Batı Konferansı'ndaki sekizinci sıradaki takımlar henüz netleşmedi. Dallas Mavericks ile Memphis Grizzlies arasında oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşmasının galibi, Batı'da sekizinci sırayı alacak.
Doğu'da ise Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanacak maçın kazananı, Atlanta Hawks ile karşılaşarak son playoff bileti için mücadele edecek.
İşte 2025 NBA Playoffları 1. tur eşleşmeleri ve maç programı:
DOĞU KONFERANSI
Cleveland Cavaliers (1) - Doğu 8. Sıra Takımı
Maç: 20 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 23 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 26 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 28 Nisan (saat belirsiz)
5-7. Maçlar (Gerekirse): 30 Nisan, 2 Mayıs, 4 Mayıs (saatler belirsiz)
Boston Celtics (2) - Orlando Magic (7)
Maç: 20 Nisan, 22:30 TSİ
Maç: 23 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 27 Nisan, 02:00 TSİ
New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)
Maç: 19 Nisan, 01:00 TSİ
Maç: 21 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 27 Nisan, 20:00 TSİ
Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)
Maç: 19 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 22 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 03:00 TSİ
Maç: 27 Nisan, 04:30 TSİ
BATI KONFERANSI
Oklahoma City Thunder (1) - Batı 8. Sıra Takımı
Maç: 20 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 22 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 26 Nisan, 22:30 TSİ
Houston Rockets (2) - Golden State Warriors (7)
Maç: 20 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 23 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 26 Nisan, 03:30 TSİ
Maç: 28 Nisan, 05:00 TSİ
Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)
Maç: 19 Nisan, 03:30 TSİ
Maç: 22 Nisan, 05:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 27 Nisan, 22:30 TSİ
Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)
Maç: 19 Nisan, 22:30 TSİ
Maç: 21 Nisan, 05:00 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 26 Nisan, 01:00 TSİ
Serilerde 5., 6. ve 7. maçlar gerekirse oynanacak.
Doğu ve Batı Konferansı'ndaki sekizinci sıradaki takımlar henüz netleşmedi. Dallas Mavericks ile Memphis Grizzlies arasında oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşmasının galibi, Batı'da sekizinci sırayı alacak.
Doğu'da ise Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanacak maçın kazananı, Atlanta Hawks ile karşılaşarak son playoff bileti için mücadele edecek.
İşte 2025 NBA Playoffları 1. tur eşleşmeleri ve maç programı:
DOĞU KONFERANSI
Cleveland Cavaliers (1) - Doğu 8. Sıra Takımı
Maç: 20 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 23 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 26 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 28 Nisan (saat belirsiz)
5-7. Maçlar (Gerekirse): 30 Nisan, 2 Mayıs, 4 Mayıs (saatler belirsiz)
Boston Celtics (2) - Orlando Magic (7)
Maç: 20 Nisan, 22:30 TSİ
Maç: 23 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 27 Nisan, 02:00 TSİ
New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)
Maç: 19 Nisan, 01:00 TSİ
Maç: 21 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 27 Nisan, 20:00 TSİ
Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)
Maç: 19 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 22 Nisan, 02:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 03:00 TSİ
Maç: 27 Nisan, 04:30 TSİ
BATI KONFERANSI
Oklahoma City Thunder (1) - Batı 8. Sıra Takımı
Maç: 20 Nisan, 20:00 TSİ
Maç: 22 Nisan, 02:30 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 26 Nisan, 22:30 TSİ
Houston Rockets (2) - Golden State Warriors (7)
Maç: 20 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 23 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 26 Nisan, 03:30 TSİ
Maç: 28 Nisan, 05:00 TSİ
Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)
Maç: 19 Nisan, 03:30 TSİ
Maç: 22 Nisan, 05:00 TSİ
Maç: 25 Nisan, 04:30 TSİ
Maç: 27 Nisan, 22:30 TSİ
Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)
Maç: 19 Nisan, 22:30 TSİ
Maç: 21 Nisan, 05:00 TSİ
Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)
Maç: 26 Nisan, 01:00 TSİ
Serilerde 5., 6. ve 7. maçlar gerekirse oynanacak.