NBA, 2025 playoffları 1. turunun maç takvimini duyurdu

NBA, 2025 sezonunun ilk tur playoff eşleşmelerine dair resmi takvimi kamuoyuyla paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA, 2025 playoffları 1. turunun maç takvimini duyurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 12:35
NBA, 2025 sezonunun ilk tur playoff eşleşmelerine dair resmi takvimi paylaştı.

Doğu ve Batı Konferansı'ndaki sekizinci sıradaki takımlar henüz netleşmedi. Dallas Mavericks ile Memphis Grizzlies arasında oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşmasının galibi, Batı'da sekizinci sırayı alacak.

Doğu'da ise Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanacak maçın kazananı, Atlanta Hawks ile karşılaşarak son playoff bileti için mücadele edecek.

İşte 2025 NBA Playoffları 1. tur eşleşmeleri ve maç programı:

DOĞU KONFERANSI

Cleveland Cavaliers (1) - Doğu 8. Sıra Takımı

Maç: 20 Nisan, 02:00 TSİ

Maç: 23 Nisan, 02:30 TSİ

Maç: 26 Nisan, 20:00 TSİ

Maç: 28 Nisan (saat belirsiz)

5-7. Maçlar (Gerekirse): 30 Nisan, 2 Mayıs, 4 Mayıs (saatler belirsiz)

Boston Celtics (2) - Orlando Magic (7)

Maç: 20 Nisan, 22:30 TSİ

Maç: 23 Nisan, 02:00 TSİ

Maç: 25 Nisan, 02:00 TSİ

Maç: 27 Nisan, 02:00 TSİ

New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)

Maç: 19 Nisan, 01:00 TSİ

Maç: 21 Nisan, 02:30 TSİ

Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)

Maç: 27 Nisan, 20:00 TSİ

Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)

Maç: 19 Nisan, 20:00 TSİ

Maç: 22 Nisan, 02:00 TSİ

Maç: 25 Nisan, 03:00 TSİ

Maç: 27 Nisan, 04:30 TSİ

BATI KONFERANSI

Oklahoma City Thunder (1) - Batı 8. Sıra Takımı

Maç: 20 Nisan, 20:00 TSİ

Maç: 22 Nisan, 02:30 TSİ

Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)

Maç: 26 Nisan, 22:30 TSİ

Houston Rockets (2) - Golden State Warriors (7)

Maç: 20 Nisan, 04:30 TSİ

Maç: 23 Nisan, 04:30 TSİ

Maç: 26 Nisan, 03:30 TSİ

Maç: 28 Nisan, 05:00 TSİ

Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Maç: 19 Nisan, 03:30 TSİ

Maç: 22 Nisan, 05:00 TSİ

Maç: 25 Nisan, 04:30 TSİ

Maç: 27 Nisan, 22:30 TSİ

Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)

Maç: 19 Nisan, 22:30 TSİ

Maç: 21 Nisan, 05:00 TSİ

Maç: 24 Nisan (saat belirsiz)

Maç: 26 Nisan, 01:00 TSİ

Serilerde 5., 6. ve 7. maçlar gerekirse oynanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery