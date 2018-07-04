"ARSENAL VE CHELSEA İLE YAKINIM!"

"TARAFTARI ÜZMEYECEKSE OYUNCU GİDEBİLİR"

"UEFA MADDİ HATAYA BAKIYOR, SORUN YOK"

"ÜNAL AYSAL'IN SÖZÜ VAR, 10 MİLYON DOLAR"

"INTER 5.5 İSTEDİ, ALBAYRAK 2.5'A ALDI"

"CAVANDA İLE CAS'A GİDECEKTİK, FIFA'LIKTIK!"

"DONK'UN SÖZLEŞMESİNDE UÇAK PARASI, AİLE TATİLİ, KİRA FALAN YOK"

"BASKETBOLDA 22 MİLYON TL BORÇ BIRAKILDI"

"BASKETBOLU TARAFTARIMIZA SORACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmaları, UEFA, basketbol ve takımın genel durum hakkında açıklamalarda bulundu.Cengiz, taraftarın merakla beklediği transferler için ilk kez renk verdi. Rotalarının İngiltere olduğunu belirten GAlatasaray Başkanı, taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı:"Öncelikle acele etmeyeceğiz. Ben Galatasaray başkanıyım ama işadamı kimliğim de var. Özellikle İngiltere'de çok iyi dostluklarım ve temaslarım var.Arsenal ve Chelsea ile yakın olduğumuz kişiler var. Onlarla temasımı sürdürüyorum. Camia ve taraftarlarımızdan biraz sabretmelerini istiyorum.""Sözleşmeli oyuncularımızın hepsi birbirinden değerlidir. Ancak değerini bulan teknik ekibin onayıyla ve taraftarı üzmeyecekse gidebilir. Biz de sonuç olarak taraftarız ve üzülmek istemiyoruz.""UEFA Disiplin Komitesi maddi hataya bakıyor, bu da spekülasyona neden oluyor. Hiçbir sorunumuz yok. Ulusal beraberliğe ihtiyacımız var. ""Galatasaray, dünyanın en değerli markalarından bir tanesi. Sponsorluk Amazon ormanlarında saklı bir kabile değildir. Aslında kuyruklu yıldız gibi parlıyoruz. Sponsorların bizi bulması gerekiyor. Yeter ki bizim markamızı taşıyabilecek kalibrede olsunlar. Hiç kimse parlayan güneşi gösteremez. Ünal Aysal'ın sözünü tutmasını bekliyorum. Ondan basketbol şubemiz için 10 milyon dolar bekliyoruz. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı'dır. Diğer söz verenler de harekete geçmeli.""Abdurrahim Albayrak'a gerçekten teşekkür ederim. Çok çaba gösterdi. Inter, ilk görüşmede 5.5 milyon Euro istedi. Biraz pazarlık sonrası 5'e indi. "4.5 milyon Euro" dediler. 4'e kadar indiler ama biz düşünmek için süre istedik. Daha doğrusu FFP için bekleme kararı aldık. 2 gün kala FFP nedeniyle bu transferi bitiremeyeceğimizi anladıklarında 2.5 milyona transfere onay verdiler. Cavanda'dan 2.4 milyon Euro almıştık. Bizim UEFA ile yaptığımız anlaşmada yüzde 10'luk bir tolerans var.""Cavanda ile FIFA'lık olmuştuk. Standard de Liege bedavaya almaya çalıştı. 20 Mayıs'a kadar opsiyonu bulunuyordu ancak kullanmadılar. Çünkü, Cavanda ile FIFA'lık olmuştuk. Anlaşamadığımız takdirde CAS'a gidiyorduk. Sözleşmesini feshederek bedava gitmek istiyordu ama biz direndik. İlk başta 1.1, daha sonra ise 1.5 milyon Euro önerdiler. Kabul etmedik ve Standard Liege'den 2.4 milyon Euro istedik. Bunu kabul ettiler ve 2 Temmuz günü son saatlerde anlaşma gerçekleşti. Yoksa CAS'a gidecektik.""Donk ayaarında bonservisi elinde olan bir oyuncunun piyasası en az 1-2 milyon Euro'dur ve imza parası alır. Tabii menajerlik ücretini de unutmayalım. Biz onu Kasımpaşa'dan sözleşmesinin bitimine 5 ay kala 2.5 milyon Euro bedelle satın almışız. Yıllık 1.5 milyon kendisine, 400 bin Euro menajerine, 75 bin Euro uçak bileti ve ev kirası anlaşmaya eklenmiş. Şimdi ne uçak parası, ne ailesine tatil, ne menajerlik ücreti istedi. Sözleşmesinin devamı gibi oldu.""Bize basketbolda 22 milyon TL borç bırakıldı. Maalesef hiç geliri yok. Kulübün bütün gelirleri kaldırılmış. Ancak, ödemelerde bizim önceliğimiz futbolda, 3 yıl için 750 milyon TL'lik yükün altına girdik. Daha cuma günü 30 milyon TL'lik ödeme yaptık. Düşünün öyle sözleşmeler vardı ki, şampiyon oluyorsunuz, 10 gün içinde futbolculara ödeme yapmak zorundasınız. Ödemezseniz faiz işlemeye başlıyor. Ödeme yapmaya mecburduk. Aksi takdirde cezalarla karşı karşıyaydık.""Hukuki çerçevede Oktay Mahmuti'ye birlikte olmak istediğimizi söyledik. Oktay Mahmuti'den indirim istedik ama kendisi ne isteyecek? Biz kararı kendisine bıraktık. Basketbolda 46 milyon TL'lik kaynak lazım. Basketbolu taraftarımıza soracağız, cami bunu bilsin. Biz bu yükün altından kalkacağız."