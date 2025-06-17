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Muhammet Atıcı'dan büyük zafer!

Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde Milli sporcumuz Muhammet Atıcı, gülle atma branşında altın madalya kazandı.

calendar 17 Haziran 2025 23:35
Haber: AA
Muhammet Atıcı'dan büyük zafer!
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Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde Milli sporcumuz Muhammet Atıcı'dan büyük bir zafer geldi.

Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde gülle atma branşında altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.


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