Mourinho istedi, Duran geldi!

Yılların şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun yerine, 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü John Duran'ı transfer etti.



Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği konusu yönetimde çatlağa sebep olmuş, asbaşkan Acun Ilıcalı, 'devam' kararı sebebiyle istifasını sunmuştu.



Başkan Ali Koç ile hayalindeki takım için transfer zirvesi yapan Jose Mourinho'nun isteğiyle Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yaşı ilerlemiş oyuncuların yerine daha genç, atletik, hızlı ve oyunu iki yönlü oynayabilen enerjik futbolcuların transfer edilmesine karar verildi.

Jose Mourinho'nun listesinin en tepesindeki isim John Duran'dı. Aston Villa'dan geçen sezon 77 milyon avro bonservis bedeliyle Al Nassr'ın yolunu tutan 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 1,5 aydır uğraşan sarı lacivertliler, sonunda mutlu sona ulaştı. Duran'ı Milan'ın sportif direktörü Zalatan İbrahimovic'in kıskacından çekip alan ise Jose Mourinho oldu.Genç yıldızla telefonla görüşen Portekizli teknik adam, Duran'ın aklının çelinmesine izin vermedi. Fenerbahçe, Duran için Al Nassr'a 7 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise 10 milyon avro verilecek. Şampiyonluk hâlinde Duran, 1,5 milyon avro daha kazanacak.John Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al Nassr formaları ile 47 maça çıkarken toplam 24 gol kaydetti. Kolombiyalı oyuncu bu gollerin 12'sini Aston Villa, 12'sini de Al Nassr formalarıyla attı.Suudi Arabistan basını, Türkiye'den Beşiktaş'ın John Duran'ın 10 milyon avroluk yıllık ücretini karşılayıp bedelsiz olarak kiralamak için girişimde bulunduğunu ancak Al Nassr'ın bunu kabul etmediğini yazdı.Aston Villa'dan ayrılmadan önce attığı gollerin dördünün 0,1 veya daha düşük xG'ye (gol beklentisi) sahip olması sebebiyle John Duran'a "imkânsız gollerin adamı" lakabı verilmesine sebep oldu. Güçlü fiziği, sert şutları, kıvrak bilekleri, oyunu şekillendirme kabiliyeti ve golleriyle öne çıkan John Duran, Jose Mourinho'nun istediği "Yırtıcı forvet" tanımına uyuyor.