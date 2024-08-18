MotoGP'de sezonun 11. yarışı Francesco Bagnaia'ın!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Avusturya Britanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.



Francesco Bagnaia, 42 dakika 11.173 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 7. etap galibiyetini elde etti.



Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 3.232 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini ise takım arkadaşının 7.357 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Bu sonucun ardından Bagnaia, genel klasmanda Martin'i geçerek zirveye yerleşti.



Sezonun 12. yarışı, 30 Ağustos-1 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek.



Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Francesco Bagnaia (İtalya): 275 puan



2. Jorge Martin (İspanya): 270



3. Enea Bastianini (İtalya): 214



4. Marc Marquez (İspanya): 192



5. Maverick Vinales (İspanya): 139





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