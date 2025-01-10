Milot Rashica, Bodrum maçında oynayabilecek duruma geldi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ligde 3 haftadır takımını yalnız bırakan Milot Rashica, Bodrum maçında forma giyebilecek duruma geldi.
Kupadaki Sivas maçının son 8 dakikasında forma giyen başarılı futbolcu, Bodrum FK maçında hocası Serdar Topraktepe'den forma bekleyecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Milot Rashica, bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.
Kupadaki Sivas maçının son 8 dakikasında forma giyen başarılı futbolcu, Bodrum FK maçında hocası Serdar Topraktepe'den forma bekleyecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Milot Rashica, bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.