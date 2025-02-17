Milli para sporcu Yiğithan Doğukan Bozkurt'tan altın madalya

Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para sporcu Yiğithan Doğukan Bozkurt'tan altın madalya
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17 Şubat 2025 00:41
Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yiğit Doğukan Bozkurt ve Muharrem Dakin, çevrimiçi düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde 1.39.07'lik derecesiyle altın madalya kazanırker Muharrem Dakin, PR3 500 kategorisinde 6. oldu.

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