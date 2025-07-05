Milli para atletler, Çekya'daki turnuvada 2 madalya daha kazandı

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Aysel Önder altın, Reyhan Taşdelen ise gümüş madalya kazandı.

calendar 05 Temmuz 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atletler, Çekya'daki turnuvada 2 madalya daha kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Aysel Önder altın, Reyhan Taşdelen ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci günü sona erdi.

Kadınlar 400 metre yarışında piste çıkan Türk para atletlerden Aysel Önder, 56.41 saniyeyle birinci, Reyhan Taşdelen de 59.13 saniyeyle 2'nci oldu.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.