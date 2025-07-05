Milli para atletler, Çekya'daki turnuvada 2 madalya daha kazandı

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında yarışan Aysel Önder altın, Reyhan Taşdelen ise gümüş madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci günü sona erdi.



Kadınlar 400 metre yarışında piste çıkan Türk para atletlerden Aysel Önder, 56.41 saniyeyle birinci, Reyhan Taşdelen de 59.13 saniyeyle 2'nci oldu.



