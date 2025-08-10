Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu: 'Hedefim olimpiyat'

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu,şeklinde konuştu.Polonya'nın Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen şampiyonada hafif kilo erkekler tek çiftede (BLM1x) yarışan milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, altın madalya elde etti. Başarılı kürekçi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Marmara Üniversitesi öğrencisi ve milli kürek sporcusu Halil Kaan Köroğlu, henüz 19 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, şimdi rotasını olimpiyatlara çevirmiş durumda.Kürekle tanışması lise yıllarına dayanan Halil Kaan, spora olan ilgisinin bir seçmeyle başladığını anlattı.ifadelerini kullandı.Hedefinin olimpiyat olduğunu söyleyen şampiyon kürekçişeklinde konuştu.Bu sezonki hedeflerinden biri Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen başarılı sporcu büyükler kategorisinde 30 saliselik farkla ikinci olduğunu ancak bu sonucu ise motivasyona çevirdiğini dile getiren Halil Kaan,dedi.Kürek yarışlarının ne kadar hassas olduğunu vurgulayan Halil Kaan, saniyelerin bile sonucu değiştirebildiğini dile getirerek,dedi.Kürek sporunun diğer ülkelerde daha bilinen bir spor dalı olduğuna değinen genç kürekçi,şeklinde konuştu.Yabancı kürek sporcuları ile de iletişim kuran başarılı sporcu,dedi.Kürek sporunun Türkiye'de giderek daha çok tanındığını söyleyen Köroğlu, başarıların artmasının önemine dikkat çekerek,şeklinde konuştu.Başarısının sırrının disiplin ve çok çalışmak olduğunu belirten Milli kürekçidedi.