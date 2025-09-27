27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-031'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-170'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-03'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-03'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-03'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-03'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-231'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Milli judocular, Çin'de 2 madalya kazandı

Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025'te milli judocular, 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

calendar 27 Eylül 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Qingdao kentindeki organizasyonda milli sporcuların müsabakaları sona erdi.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Ejder Toktay, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kazbek Naguchev'i, 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak da Kazakistan'dan Adilet Almat'ı mağlup ederek bronz madalya aldı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ise ilk turda Çin'den rakibi Yixuan Zuo'yu mağlup etti ancak son 16 turunda rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Yarın sona erecek organizasyonda 26 ülkeden toplam 200 sporcu mücadele ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
