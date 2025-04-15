Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2025 18:36
 Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ferdi ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz madalya aldı ve toplam 305 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Şampiyonanın 3. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı 13'e (5 altın, 4 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery