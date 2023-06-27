Milli güreşçi Talip Çiftçi'den bronz madalya

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Talip Çiftçi, bronz madalya elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.



Şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda Talip Çiftçi, Ukraynalı Vladyslav Chertorynskyi'yi 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.



55 kiloda Muhammet Emin Çakır ve 63 kiloda Furkan Erken ise bronz madalya müsabakalarında rakiplerine mağlup oldu.





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