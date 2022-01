Milli futsalcıların Dünya Kupası'na gitme inancı tam

Futsal A Milli Takımı oyuncuları, 2024 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'ni başarıyla geçip son 32'ye kalmayı hedefliyor.



A Milli Takımı kaptanı Muhammed Altunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'nda D Grubu'nda, ev sahibi Litvanya, İsrail ve Kuzey İrlanda ile eşleştiklerini anımsattı.



Hazırlıkların iyi sürdüğünü ifade eden Muhammed, "Şimdi bir jenerasyon değişikliğine gidildi. Daha genç bir kadro oluşumu yapılıyor. İleriki yılları da kazanmak adına daha güzel ve iyi bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz. Yeni oyuncularla oluşturacağımız sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Şu an için her şey yolunda, verimli gidiyor ama çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.



Muhammed, ön eleme turunu geçmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Hedefimiz gruptan çıkmak. Daha sonra son 32 turu olacak. Orada gruplar deplasmanlı ve ev sahibi şeklinde oynanıyor. Buraya kalmayı çok istiyoruz. Ön eleme turunu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Litvanya ile inşallah kafa kafaya maç oynayıp, diğer takımları yenip gruptan çıkacağız."



- Talha Can: "Başarılı olacağımıza inanıyoruz"



Milli oyunculardan Talha Can Vardar da 5 yıldır ay-yıldızlı formayı giydiği için mutlu olduğunu söyledi.



Kendilerine güvendiklerini vurgulayan Talha Can, şöyle konuştu:



"Murat hocamızın önderliğinde, inşallah Litvanya'da Dünya Kupası elemelerinde başarılı olacağımıza inanıyoruz. 2 yıl önce yine Litvanya'da Avrupa Şampiyonası elemeleri oynamıştık. Oradan averajla en iyi üçüncü olarak çıkmıştık. Macaristan birinci, Litvanya ikinci, biz en iyi üçüncü çıkmıştık. Yine Kuzey İrlanda da vardı grubumuzda. Neredeyse aynı grubu çektik. Farklı olarak bir İsrail var. Yine Litvanya'ya gideceğiz. Kendimize inanıyoruz, önümüzdeki kampları en iyi şekilde tamamlayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz."



- Melih Kaan: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"



Milli oyunculardan Melih Kaan Özkul da hazırlık kamplarının iyi geçtiğini dile getirdi.



Kampa genç oyuncular katıldığını belirten Melih, şu ifadeleri kullandı:



"Bu süreci en iyi şekilde tamamlayıp önümüzdeki Dünya Kupası elemelerine hazır şekilde başlayacağız. Grubumuz aslında dinç, diri bir grup. Hedefimiz elemelerden çıkıp Dünya Kupası ana grubunda yer almak. Bunun için sahaya çıkacağız. Ana gruptaki takımlar daha güçlü olacaktır ama dediğim gibi biz genç takımız. Önümüzde çok uzun yıllar var. En azından bu süreçte birlikte adapte olup ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."



Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4-13 Nisan'da Litvanya'da, ev sahibi Litvanya, İsrail ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.





