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Ruben van Bommel babasının izinden ilerliyor

Ruben van Bommel, babası Mark van Bommel'in efsanesi olduğu PSV Eindhoven'a transfer oldu.

calendar 11 Temmuz 2025 18:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: psv.nl
Ruben van Bommel babasının izinden ilerliyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Hollanda ekibi Psv Eindhoven, yeni bir ismi kadrosuna kattı.

PSV Eindhoven, Az Alkmaar forması giyen Ruben van Bommel'i bonservisi ile transfer etti.

BABASI PSV'NİN EFSANESİ


Ruben van Bommel'in babası Mark van Bommel, PSV Eindhoven'da bir efsane olarak gözüküyor. Mark van Bommel, PSV Eindhoven forması ile toplamda 273 maça çıktı ve PSV Eindhoven forması ile 65 gol, 57 asist sevinci yaşadı.

EN PAHALI TRANSFER OLDU

Ruben van Bommel, PSV'ye 15.8 milyon euro karşılığında transfer oldu ve Hollanda ekibinin tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Bir önceki en pahalı transfer Hirving Lozano'nun Napoli'den 15 milyon euro karşılığındaki transferiydi

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile 33 maça çıkan Ruben, takımına 8 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

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