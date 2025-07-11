Trabzonspor için geldi: Felipe Augusto

Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor.
Bordo-mavililer, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapmayı planlıyor.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Felipe Augusto, cuma günü saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.
Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Bordo-mavililer, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapmayı planlıyor.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Felipe Augusto, cuma günü saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.
Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.