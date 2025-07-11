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Trabzonspor için geldi: Felipe Augusto

Trabzonspor, Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'nun transferi için Belçika ekibi ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Trabzonspor'a transferi için cuma günü saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi.

calendar 11 Temmuz 2025 16:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor için geldi: Felipe Augusto
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Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor.

Bordo-mavililer, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçti. Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı.


TÜRKİYE'YE GELDİ

Felipe Augusto, cuma günü saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.

Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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