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Bayer Leverkusen, genç golcüyü açıkladı: Christian Konafe

Bayer Leverkusen, İspanya 2. Lig ekiplerinden Albacete forması giyen Christian Kofane'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 11 Temmuz 2025 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bayer04.de
Bayer Leverkusen, genç golcüyü açıkladı: Christian Konafe
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Bayer Leverkusen, Albacete forması giyen santrfor Christian Kofane'yi 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini açıkladı

Leverkusen, 18 yaşındaki Kamerunlu genç golcü ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sportif direktörü Simon Rolfes transfer hakkında şöyle konuştu, "Christian Kofane son derece güçlü ve hızlı bir forvet. Teknik kapasitesi yüksek ve ikili mücadelelerde çok etkili. Bu özellikleriyle oyunumuza daha fazla çeşitlilik katacak ve önümüzdeki yıllarda takımımızın önemli parçalarından biri olma potansiyeline sahip." dedi

2024-2025 sezonunda Albacete formasıyla 20 maça çıkan Kofane, 9 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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